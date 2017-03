No AM, aposentada morre após ser baleada acidentalmente pelo filho, diz PC

Caso aconteceu no município de Boa Vista do Ramos. Segundo familiares, o filho tentava matar uma cobra, que apareceu dentro da casa, quando atingiu a própria mãe

Idosa morreu após passar 15 dias internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A aposentada Nair Barata Gonçalves, 83, morreu, na tarde desta quinta-feira (30), após passar 15 dias internada, vítima de arma de fogo, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. A idosa levou um tiro acidental efetuado pelo próprio filho, no município de Boa Vista do Ramos (distante 296 quilômetros de Manaus), conforme informações da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com os investigadores, familiares da idosa contaram que o filho dela, que não teve o nome divulgado, atirou em Nair acidentalmente com uma espingarda, após tentar matar uma cobra que estava dentro da casa da família.

Os familiares de Nair contaram à polícia que a idosa estava deitada em uma rede, quando o filho viu uma cobra dentro da casa e tentou matar o réptil. Porém, ao atirar contra a cobra, acabou acertando a mãe dele. O local onde ela foi atingida não foi informado pela polícia.

Nair passou 15 dias internada no Pronto-Socorro João Lúcio, mas morreu na tarde desta quinta-feira. O tenente Rherondy Aranha, comandante da Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, relatou que nenhum familiar procurou a polícia para informar sobre a morte. A reportagem não localizou familiares da idosa para falar sobre o caso.

Segundo informações da equipe de investigação da DEHS, os policiais foram até o HPS João Lúcio para apurar informações sobre a ocorrência. A morte deve ser investigada pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos.