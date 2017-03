Arena da Amazônia é palco de colação de grau para mais de 2 mil acadêmicos

Egressos de 40 cursos do Centro Universitário do Norte (UniNorte) participam da primeira colação de grau na Arena da Amazônia. Evento está marcado para às 18h de hoje

Essa é a primeira vez que a Arena da Amazônia sedia um evento de colação de grau. Foto: Chico Batata/Divulgação Secom

Manaus - O Centro Universitário do Norte (UniNorte) vai realizar, na noite desta sexta-feira (17), a primeira colação de grau na Arena da Amazônia. Marcado para às 18h, o evento fará a entrega de canudos para 2,2 mil egressos de 40 cursos da instituição, e contará com a participação de cerca de 35 mil convidados.

Segundo a assessoria de imprensa do centro universitário, a colação de grau contará com queima de fogos, open bar, estúdios fotográficos, praça de alimentação com pelo menos 15 food trucks, show ao vivo, além dos depoimentos dos oradores de cada turma, que serão transmitidos em telões espalhados pela Arena.

“Esse evento já vem sendo pensado a praticamente um ano, e resolvemos apostar nesse desejo. O mais importante disso tudo é a entrega que a gente está fazendo para o Estado de mais de 2,2 mil profissionais. A mensagem mais importante que queremos passar com essa colação é o quanto a gente acredita nos valores da nossa terra, no nosso trabalho, e que somente a educação pode trazer mudanças”, disse o supervisor de eventos da Instituição, Luciano Amorim.

Para a graduanda em jornalismo Lorena Andrade, 23, essa foi uma conquista alcançada e um sentimento de vitória. "Foram 4 anos de luta, batalha e sofrimento, mas isso aqui é a confirmação de que tudo valeu a pena, eu estou muito ansiosa e feliz porque foi mais uma etapa da minha vida concluída. Estou achando tudo incrível, principalmente a estrutura e a organização”, afirmou.