Arminda Mourão, candidata à reitoria da Ufam: ‘Os polos precisam ter mais autonomia’

Abrindo entrevistas com candidatos a reitor da Ufam, pedagoga Arminda Mourão afirma que pretende discutir aplicação de recursos e defende maior autonomia das unidades no interior

Arminda trabalha na área da educação há 46 anos, sendo 37 na Ufam. Foto: Sandro Pereira

Manaus - No próximo dia 22, professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) irão às urnas para escolher o reitor da instituição para o quadriênio 2017-2021. Três chapas disputam o pleito da principal instituição de Ensino Superior do Estado. Nos próximos domingos, os leitores do DIÁRIO terão a oportunidade de conhecer melhor os candidatos através de entrevistas com os candidatos.

A primeira entrevistada é Arminda Mourão, que é mestre e doutora em educação e encabeça a chada 31 ‘Contraponto’. A pedagoga trabalha na área da educação há 46 anos, dos quais 37 anos na Ufam. Já foi vice-reitora e pró-reitora de assuntos comunitários e, atualmente, coordena o programa de pós-graduação de mestrado e doutorado da Faculdade de Educação (Faced) na Ufam. A chapa tem como vice-reitora a professora Iolete Ribeiro, doutora em psicologia.

DIÁRIO: Quais as principais propostas da chapa?

Arminda: A universidade pública, sustentado pelo poder público, financiada pelo poder público. Para que isso ocorra a universidade precisa ser democrática e aí a democracia se faz com participação e transparência. A universidade precisa ser autônoma, e a gente vê um atrelamento muito grande, em questões que vêm de cima para baixo e que temos que cumprir sem nenhuma discussão.

DIÁRIO: Como deve funcionar essa relação de transparência e participação?

Transparência nos atos administrativos e da própria reitoria estejam claros, né? Por exemplo, o orçamento tem que estar claro, clara a distribuição dos recursos para as unidades, para que as pessoas possam acompanhar a gestão financeira. Um exemplo de não democracia, vocês estão sabendo que acabou o PSC (Processo Seletivo Contínuo) no interior? A sociedade não sabe disso. Foi aprovado Conselho Universitário que agora o PSC vai ser feito apenas nos polos onde a universidade tem suas unidades e não em todos os municípios. Isso coloca fora uma imensa quantidade de alunos que não tem condições de se deslocar e se manter na cidade-polo. Agora, também o PSC no interior é aplicado somente no terceiro ano e não nos três anos.

DIÁRIO: Qual o impacto da mudança do currículo do Ensino Médio no ensino universitário?

Eu acho inadmissível não ter História e Geografia no Ensino Médio. É como se quiséssemos formar jovens completamente cegos para o contexto que estamos vivendo. O Enem continua com a prova como faz e aí o aluno da escola pública teve o currículo reduzido, mas a escola particular não, ela continua com o currículo completo. Aí diz que tem que formar para o trabalho. Que trabalho? Se a sociedade não tem trabalho, então a universidade precisa ser o terceiro poder no Estado e trazer essas discussões.

DIÁRIO: No início desse pleito, uma polêmica envolvendo uma mudança no processo de criação da comissão de Consulta à Comunidade Universitária (CCCU) fez com que a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua) e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam) deixassem a sua cadeira na comissão. O que a senhora pensa a respeito dessa mudança?

Historicamente esse pleito tem sido coordenado pela comunidade e levado o resultado depois para que o Consune faça a homologação. Dessa vez o Consune decidiu quem seria a comissão, qual seria o tempo, regimento, tudo. Quem está levando o pleito é o poder e o poder tem chapa.

DIÁRIO: Com o possível corte de recursos previsto na Lei de teto de gastos, como pretende levar a ampliação da faculdade e manutenção das vagas?

A gente está dizendo à comunidade que não estamos prometendo. Nós estamos nos comprometendo a lutar por recursos e agindo com a pressão da sociedade para que não haja privatização da universidade. Enquanto isso temos que discutir a prioridade dos recursos com a comunidade. O que está acontecendo com a UERJ (Univerdade do Estado do Rio de Janeiro) é um indicativo do que vão fazer com as federais. Temos que ter contato com a nossa bancada federal que tem que olhar para a Universidade, e os poderes municipal e estadual, com convênios e ações que auxiliam o bom funcionamento da universidade.

DIÁRIO: A qualidade dos cursos nas avaliações do Ministério da Educação (MEC) vem caindo nos últimos anos. O que pode ser mudado? A senhora concorda com as avaliações?

Teve um ano que o curso de Medicina, por exemplo, teve o rebaixamento na avaliação, mas eles fizeram isso como forma de protesto. Agora, já voltaram a crescer. Nós temos os melhores cursos do Brasil. Eu não acredito nessa avaliação porque a Ufam tem pesquisa, projetos, tem mestrado e doutorado e leva a mesma nota que outras faculdades que nada tem. Acho que isso precisa ser revisto.

DIÁRIO: Como evitar casos de homofobia, assédio moral e sexual dentro da universidade?

Iolete: A universidade tem que lidar com o enfretamento ao preconceito e tem que ser levado para dentro dos cursos tanto de graduação como de pós-graduação. Temos que assumir esse posicionamento de que não aceitamos esse tipo de comportamento dentro da Universidade. Tem que se criar normas para isso, mas também trabalhar a questão da educação.

DIÁRIO - Resolver o problema de comunicação com o interior do Estado, por meio da internet, está nos planos da chapa?

Não é uma dificuldade da Universidade. É uma dificuldade dos municípios como um todo. Por exemplo, Parintins está sem aeroporto, precisamos pegar uma voadeira e gastar oito horas de ida e oito horas de volta. Essas coisas que dificultam a comunicação é que se tem que trabalhar com o poder público.

DIÁRIO - As unidades do interior do Estado possuem muitos problemas? Como pretende lidar com eles?

Entendemos que os polos precisam ter mais autonomia, porque, hoje, tudo precisa ser atrelado à Manaus, quando algumas coisas podem ser resolvidas pela Universidade no interior porque gera um gasto muito grande, por causa da logística do Estado.

DIÁRIO - Acredita em segundo turno?

Eu gostaria de ganhar no primeiro turno, mas havendo um segundo lá nós vamos ter outra eleição. Nossa candidatura não foi uma escolha nossa. Foi um processo de convencimento da comunidade que precisávamos atuar.