DB arrecada doações para ‘Sacola Solidária’ até segunda-feira

O Mesa Brasil do Sesc vai coletar todas as doações, separar e depois distribuir para as entidades assistenciais

Todas as lojas do DB Supermercados em Manaus estão com um ponto para receber a doação. Foto: Divulgação

Manaus - O DB Supermercados informou que a empresa e os parceiros Magistral, Café Manaus, Santa Cláudia e Distribuidora EBD (Marilan) realizaram, na última sexta-feira (17), as doações deles para a campanha ‘Sacola Solidária’. A distribuição aconteceu na sede do Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc). Foram mais de 230 cestas para 12 entidades assistenciais de Manaus que somaram mais de 2.560 kg (duas toneladas e meia) de alimentos.

Agora, segundo o DB Supermercados, é a vez do público fazer a sua contribuição. Até segunda-feira, todas as lojas do DB Supermercados em Manaus terão um ponto para receber a doação.

Na terça-feira (21), o Mesa Brasil do Sesc vai coletar todas as doações, separar e depois distribuir para as entidades assistenciais participantes na próxima sexta-feira (24).

Daniel, o manauara que inspirou a campanha ao enviar uma sacola de snacks para uma famosa blogueira internacional, estava presente na doação realizada na sexta-feira e, segundo o DB Supermercados, ficou emocionado com a repercussão.

De acordo com o DB Supermercados, outras empresas como a CAA Aluminio aderiram à campanha. “A idéia é que mais empresas e pessoas participem para que possamos fazer mais gente feliz”, disse Gabriel Pedrosa, sócio do DB, presente no encontro com as entidades assistenciais no Mesa Brasil.