Arthur visita aeromóvel e diz que definirá em breve o novo sistema de transporte

Comitiva com o prefeito e vice-prefeito de Manaus foi até o Rio Grande do Sul para conhecer a nova tecnologia de transporte público que atende à Região Metropolitana de Porto Alegre

Arthur e Rotta conheceram o sistema aeromóvel, no sul do País. Foto: Alex Pazuello/Divulgação Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus informou que o prefeito, Arthur Virgílio Neto, e o vice, Marcos Rotta, estiveram, nessa sexta-feira (3), na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) conhecendo o aeromóvel, nova tecnologia de transporte público, genuinamente brasileira e que já está operando em Porto Alegre por meio da empresa Trensurb, em um trecho entre o aeroporto da cidade e a estação de trens.

Arthur e Rotta já visitaram várias cidades no Brasil e no exterior para conhecer diversos sistemas de transporte e escolher o que será implantado, em Manaus. “Hoje, estou entre o Civi, que é um BRT mais moderno, e o aeromóvel. Se pudesse, implantaria os dois de forma integrada por meio de outorga onerosa para a iniciativa privada. Nossa decisão será anunciada, em breve”, explicou Arthur.

Segundo o vice-prefeito Marcos Rotta, além de ver as vantagens, a comitiva também foi em busca dos pontos negativos. “Temos um sistema de baixo custo de manutenção, de baixo impacto ambiental e que praticamente não gera indenizações. Agora, vamos ver os pontos negativos e avaliar bem para tomarmos a decisão”, disse.

A comitiva foi ainda à cidade de Canoas, primeira que irá implantar um sistema de transporte de massa baseado na nova tecnologia. O aeromóvel em Canoas prevê um trajeto de 18 quilômetros de linhas, passando por 24 estações. A capacidade prevista é para até 12 mil passageiros por hora no pico e 82 mil por dia. O primeiro trajeto, em obras, terá 4,6 quilômetros e contemplará sete estações.

O sistema

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a implantação do sistema aeromóvel atende a objetivos gerais e específicos. Os mais gerais estão relacionados à questão de se ter uma tecnologia nacional que possa servir de alternativa às já consagradas no mercado. O sistema estava há 22 anos operando em Jacarta, na Indonésia, mas não tinha nenhuma aplicação comercial no Brasil, mas é um sistema desenvolvido em Porto Alegre e já tem, aproximadamente, 30 anos.