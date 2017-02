Associação realiza ato para cobrar respostas sobre homicídios de LGBTs, no AM

Em 2016, o Estado teve a segunda maior média de assassinatos com vítimas LGBTs, do Brasil. Índice é superado apenas pelo Acre

Ato semelhante a Parada do Orgulho LGBT, de 2016 (foto), será realizado às 9h desta sexta-feira, no Centro de Manaus. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O Amazonas tem a segunda maior média de assassinatos, por milhão de habitantes, com vítimas do segmento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), do Brasil. O Estado está em quarto lugar na lista dos estados brasileiros que apresentaram maior quantidade de homicídios com vítimas do segmento. O levantamento é de crimes que aconteceram em 2016 e consta no relatório ‘Assassinatos de LGBT no Brasil’ do Grupo Gay da Bahia (GGB) que faz levantamentos sobre crimes no segmento LGBT.

A Associação da Parada do Orgulho LGBT programou um ato, nesta sexta-feira (10), no Centro de Manaus, para cobrar resposta da Polícia Civil (PC) do Estado sobre o andamento das investigações dos assassinatos com vítimas do segmento.

Conforme a compilação do GGB, a média de mortes do segmento LGBT, por milhão de habitantes, é de 1,69. O índice do Amazonas (7,23) é superado apenas pelo Acre que, conforme o GGB, apresenta índice 7,59 mortes por milhão de habitantes.

A presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT, Bruna La Close, disse saber que nem todos os crimes devem estar associado à característica da vítima ser LGBT. No entanto, o grupo quer cobrar o resultado das investigações policiais para encontrar assassinos.

“A gente nunca vê a notícia de que um assassino de homossexual foi preso. A resposta que recebemos da Polícia Civil (PC) é que sempre estão investigando e que o autor do crime é não identificado”, afirmou Bruna, acrescentando que, mais do que cobrar respostas do poder público, a associação quer propor parcerias com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para que o grupo seja procurado.

“Às vezes, temos informações até de onde o autor do crime está, mas a polícia nos barra”, disse a presidente da associação. De acordo com Bruna, o movimento enviou um ofício ao delegado geral da PC, Francisco Sobrinho, solicitando uma reunião para propor a parceria.

A Associação da Parada do Orgulho LGBT, em conjunto com a Associação Garotos da Noite, programa o ato para às 9h, desta sexta-feira, na esquina das avenidas Eduardo Ribeiro e Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

Hoje (9), de acordo com Bruna, representantes solicitaram uma audiência pública, à presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para tratar da importância de se discutir a criminalidade, cujas vítimas são pessoas do segmento LGBT.

Em nota, o delegado Torquato Mozer, adjunto da DEHS, informou, por meio de assessoria de imprensa, que os casos de homicídios são investigados independente de cor, raça, religião ou orientação sexual. “Jamais haverá alguma distinção sobre os casos”, informou a nota da PC.