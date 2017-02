Atendente é morto com facada no peito durante briga com mulher

Júlio César Torres não resistiu e morreu no local. Foto: Divulgação

Manaus – O atendente Júlio César Torres, 20, foi assassinado, na manhã desta segunda-feira (27), com uma facada no peito, no Monte Pascoal, zona norte. De acordo com a mãe dele, a funcionária pública estadual Raimunda Adelaide Rocha César, 48, o crime foi praticado pela mulher dele, identificada como Mikley Hoanne Castro, 25, durante uma discussão. A suspeita está foragida.

Conforme Raimunda, moradores informaram que o casal começou a discutir em durante a briga, Mikley pegou uma faca e atingiu o rapaz com uma facada no peito.

"Eu não estava em casa, mas o que os vizinhos falaram é que viram meu filho saindo de casa com a faca cravada no peito dele. Ele ainda chegou a pedir ajuda, mas não adiantou e morreu", disse mãe.

Raimunda informou que eram frequentes as brigas do casal e que a nora era violenta. "Eles viviam se espancando e, durante as brigas, ela ameaçava ele. A gente acredita que ela já tinha planejado tudo. Ela tinha saído de casa para ver um sítio em Rio Preto da Eva e voltou ontem. Voltou só pra fazer isso", disse a mãe.

De acordo com o comerciário Claudemir Sousa, 42, enquanto os moradores tentavam ajudar Júlio, Mikley aproveitou para fugir. "Vimos quando ela saiu com a filha de um ano no colo, pegou um mototáxi e fugiu", contou ele.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária ( Cicom) foram ao local, mas não conseguiram localizar a suspeita. O caso foi registrado no 15° Distrito Integrado de Polícia ( DIP).