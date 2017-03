Em Autazes, irmãos são encontrados mortos e com as mãos amarradas 

Segundo a polícia, João Lucas e Davi Souza Nunes foram executados com tiros na cabeça. A mulher de uma das vítimas é suspeita do crime

A polícia suspeita que o crime ocorreu durante a madrugada. Foto: Divulgação

Manaus – Os irmãos João Lucas, 23, e Davi Souza Nunes, 20, foram encontrados mortos, na manhã deste domingo (12), dentro da casa onde moravam, em Autazes (a 108 quilômetros de Manaus). De acordo com o comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar (CPM), tenente Everton Souza, a dupla foi morta com tiros na cabeça e com as mãos amarradas. A polícia suspeita que a mulher de uma das vítimas esteja envolvida no crime.

O tenente informou que os corpos foram encontrados por guardas municipais, por volta das 10h, no bairro do Mutirão. De acordo com ele, a polícia suspeita que o crime ocorreu durante a madrugada.

“Vizinhos contaram que viram a mulher de um deles sair da casa de forma estranha, com um filho no colo. Por isso, suspeitamos que ela está envolvida”, disse. A mulher não teve o nome informado.

João Lucas e Davi estavam de bruços com as mãos para trás, amarradas com cordas e com marcas de tiros na cabeça. “Pelas características do caso, eles foram executados e, se a mulher está envolvida, ela não fez isso sozinha”, levantou o sargento.

O caso será acompanhado pela 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). A reportagem ligou para a unidade, mas não foi atendida.