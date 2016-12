Autores de mensagens podem responder por injúria, diz secretário de Segurança

Para o secretário, os autores das mensagens aproveitaram o assassinato do policial militar Challenger de Oliveira Ferreira, para montar diálogos grotescos e falsos. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou, na manhã desta segunda-feira (26), na sede do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), que uma investigação está sendo realizada para chegar aos autores das conversas atribuídas a ele em um grupo do aplicativo Whatsapp.

"É uma investigação difícil. Nós já estávamos investigando pessoas que ficam mandando essas mensagens para desestabilizar a segurança pública", disse Fontes.

De acordo com o secretário, os autores das mensagens nos grupos podem responder criminalmente por injúria. "Dependendo de quem seja, podem também até responder por organização criminosa", destacou.

Conforme Fontes, os autores das mensagens aproveitaram o assassinato do policial militar Challenger de Oliveira Ferreira, lotado na 24 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), morto na última sexta-feira (23), em uma tentativa de assalto em uma loja, na zona leste de Manaus, para montar diálogos grotescos e falsos.

"Não respeitaram a família do policial. O único objetivo desses criminosos foi desestabilizar o Sistema de Segurança Pública. Isso não vai me intimidar", disse o secretário.