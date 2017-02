Balconista é assassinado com 15 tiros na zona leste de Manaus

De acordo com a polícia e com o irmão da vítima, Maykel William foi assassinado quando estava comprando drogas em uma "área vermelha" da região

O crime ocorreu na Rua Fortaleza, no bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O balconista Maykel William Cordeiro da Silva, 26, foi executado com 15 tiros, por volta das 23h deste domingo (5), no pátio de uma casa, na Rua Fortaleza, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem morreu ao comprar drogas em uma "área vermelha" da região.

O irmão da vítima, Mayke Willison, 20, afirmou que o balconista era usuário de drogas. Segundo ele, Maykel saiu na madrugada de hoje, para comprar entorpecentes em uma boca de fumo, quando três homens, ainda não identificados chegaram ao local em um Prisma, branco e placa desconhecida, baixaram o vidro do carro e atiraram na direção do balconista.

"Eu acho que meu irmão foi confundido pelos assassinos. O alvo era outra pessoa", afirmou o familiar.

Ainda conforme os policiais da DEHS, dentro da casa os investigadores da Polícia Civil (PC) encontraram a identidade de um homem, que não teve o nome divulgado, e responde por tráfico de drogas.

O crime é investigado pela DEHS, onde os autores são desconhecidos para a PC.