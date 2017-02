Bolsa Idiomas 2017 tem dez mil inscritos

No total, o edital deste ano do PBI está ofertando 15.773 vagas para cursos de inglês e espanhol nas escolas de idiomas da capital; inscrições seguem até o dia 1º de março

O resultado da primeira chamada será anunciado dia 3 de março. Foto: Divulgação/Espi

Manaus - Quase dez mil estudantes já se inscreveram no edital 2017 do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, desde o dia 14 de fevereiro. De acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), as inscrições seguem até o dia 1º de março e o resultado da primeira chamada será anunciado dia 3.

As inscrições seguem até 23h59 do dia 1º de março, no Portal do Candidato do Bolsa Idiomas.

No total, o edital deste ano do PBI está ofertando 15.773 vagas para cursos de inglês e espanhol nas escolas de idiomas da capital. O número é 53% maior do que o certame aberto no começo do ano passado.

Participam do PBI 2017 a Yes Idiomas, Aslan, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), My Way Idiomas, Inglês e Companhia, Quality, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Nilton Lins, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) e Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB).

Inscrições seguem durante o Carnaval

A diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, avisa que o Portal do Candidato funcionará normalmente durante o período carnavalesco. “Os estudantes vão poder fazer a inscrição normalmente durante o Carnaval. É importante não deixar para a última hora”, alerta a diretora.

Estudantes a partir de 16 anos estão aptos a participar, desde que sejam residentes em Manaus, estejam cursando ou já tenham finalizado o Ensino Médio e não sejam beneficiários de programa público similar. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50).

Assessoria de Comunicação da Escola do Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi): 98844-5614.