Bolsa Idiomas 2017 já tem quase 5 mil inscritos, diz Prefeitura

São vagas para cursos de inglês e espanhol nas escolas de idiomas da capital. Foto: Divulgação

Manaus - Em menos de 24 horas desde o começo das inscrições para o edital 2017 do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) já contabiliza média de quatro novos candidatos a cada quatro minutos.

Até às 8h10 desta quarta-feira (15), com 20 horas de processo, foram contabilizadas quase cinco mil inscrições pelo Portal do Candidato. A alta procura já era esperada pela Espi, que disponibilizou 15.773 vagas para cursos de inglês e espanhol nas escolas de idiomas da capital.

As inscrições seguem até 23h59 do dia 1º de março, no Portal do Candidato do Bolsa Idiomas.

Podem participar do certame os estudantes com idade igual ou superior a 16 anos, residentes em Manaus, que estejam cursando ou já tenham finalizado o Ensino Médio e não que não sejam beneficiários de programa público similar. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1.405,50, o equivalente a um salário mínimo e meio.

Após as inscrições, a Espi fará o cruzamento e análise dos dados, entre os dias 2 e 3 de março, e divulga, no dia 7, o resultado da primeira chamada do programa.

Para a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, a alta procura no edital 2017 do PBI justifica a existência do programa e a visão da população sobre a necessidade de se profissionalizar para ter mais chances no mercado de trabalho.

“A população sabe da importância de se ter um idioma estrangeiro no currículo. Tivemos uma Copa do Mundo e Jogos Olímpicos aqui. E as pessoas viram o potencial e necessidade de ir além para galgar espaços no mercado de trabalho”, afirma a diretora.