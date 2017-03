Bolsa Idiomas abre remanejamento para candidatos que ficaram na ‘reserva’

Processo teve início nesta segunda-feira, no Portal do Candidato. Foto: Divulgação

Manaus - Os candidatos que ficaram na condição de reserva após a primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI) têm até a próxima quarta-feira (22) para fazer o remanejamento com a redefinição das opções de curso, turno e Instituição de Ensino Superior (IES).

No processo, que teve início nesta segunda-feira (20), os candidatos reservistas precisam acessar novamente o Portal do Candidato e confirmar, ou redefinir, opções de curso e horários, mediante a existência de vagas nas instituições pretendidas.

Uma vez definidas as opções do candidato no sistema, ele deverá preparar a documentação exigida em edital e entregá-la na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), nos dias 27 e 28 de março. A Espi está localizada na Av. Professor Nilton Lins, no 3.259, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Remanejamento

Uma dúvida comum de candidatos - durante as etapas de remanejamento dos programas de inclusão socioeducacional da Prefeitura - é que nem sempre encontram no sistema os cursos e horários específicos que desejam.

De acordo com a Espi, o sistema é automático e atualizado em tempo real, mostrando apenas as opções que ainda possuem vagas disponíveis.

“Se o estudante acessa o Portal do Candidato e não encontra entre as opções a instituição, o curso ou o horário pretendido é porque, para aquela opção específica de bolsa, não há mais vagas disponíveis. O candidato precisa levar em consideração que o remanejamento acontece após a primeira chamada do programa e as vagas, naturalmente, vão sendo ocupadas”, explica a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

“Reservistas”

Os candidatos submetidos à condição de “reserva” no sistema são aqueles que tiveram perfil socioeconômico aprovado, mas não foram classificados imediatamente para as chamadas do programa.

Isso acontece principalmente pelo cálculo da renda per capita informada no ato da inscrição, uma vez que o Portal do Candidato classifica os estudantes na ordem da menor para a maior renda familiar – dentro do limite estabelecido em edital.