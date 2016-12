Bombeiros registram deslizamentos de terra e inundações durante chuva em Manaus 

Casa foi destruída após deslizamento de terra no bairro Colônia Antônio Aleixo. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O Corpo de Bombeiros informou que até 13h desta terça-feira (27), mais de 10 ocorrências foram registradas no Centro de Operações, entre elas, sete registros de inundações, três ocorrências de deslizamento de terra com vítimas soterradas, um desabamento de barranco sobre residência sem vítimas e uma obstrução parcial de via pública, além de uma denúncia sobre jacarés em via pública.

Por volta de 11h, um deslizamento de terra atingiu uma casa no bairro Nova Vitória e quatro pessoas morreram soterradas. Entre as vítimas estavam duas crianças e uma adolescente, além de uma mulher de 40 anos. A equipe dos Bombeiros conseguiu retirar as vítimas dos destroços. Duas pessoas conseguiram sair da casa antes do deslizamento atingir o local.





Bairro alagado próximo ao Distrito Industrial 2

Foto: Divulgação/ Bombeiros

No bairro Zumbi, uma equipe foi acionada com a informações de que uma criança foi soterrada após um deslizamento de terra sobre uma residência, porém, de acordo com os Bombeiros, antes da viatura chegar ao local da ocorrência o solicitante informou que populares retiraram a vítima e a transportaram para o hospital.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, foram registradas duas ocorrências de deslizamento de terras com danos materiais. Bombeiros fizeram o isolamento dos locais, retiraram as famílias da situação de risco. Defesa Civil do Município e SEMASDH fizeram o cadastramento das pessoas no local.

Bombeiros também foram acionados devido a dois jacarés no bairro Distrito Industrial. Segundo o solicitante, os animais subiram o igarapé e estavam em via pública, porém a equipe não os encontrou.



Uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foi encaminhada até o local para resgatar os jacarés. O procedimento será deslocar os répteis para um ambiente mais seguro. O Ipaam informou que a presença dos jacarés na via pública foi um incidente causado pelo transbordamento do igarapé.



Foto: Asafe Augusto

Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva acumulada nas últimas 24h na cidade foram de 82,4 milímetros. Pluviômetros do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) chegaram a registrar, em alguns pontos 112 milímetros. Já o pluviômetro da Defesa Civil, localizado na zona Oeste registrou 90 milímetros de chuva.

O Inmet informou, ainda, que a precipitação normal para o mês de dezembro é entre 190 e 200 milímetros. Entretanto, até ontem foram registrados 333,6 milímetros de chuva. Se somado o acumulado com a média registrada hoje (que ainda está em crescimento), irá ultrapassar os 415 milímetros de chuva, o que já é mais que o dobro do esperado.