Bombeiros resgatam preguiça de praia, em Rio Preto da Eva

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h, e, após o resgate, o animal foi solto em ambiente de selva, no ramal do Baixo Rio, na AM-010

Preguiça foi resgatada por equipe do Corpo de Bombeioros. Foto: Divulgação Bombeiros

Manaus - Uma preguiça foi resgatada, na manhã deste sábado (25), em uma praia localizada no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital). O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 8h, e, após o resgate, o animal foi solto em ambiente de selva, no ramal do Baixo Rio, no quilômetro 13 da AM-010.

Segundo informações da assessoria de imprensa, o resgate foi realizado pelo soldado Dantas e pelos brigadistas Jonison, Raynan e Leonardo.