Buracos são alvos de reclamações em diferentes zonas de Manaus

Moradores afirmam conviver com os buracos na rua Rubelita, bairro Tancredo Neves, há pelo menos dois anos. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Na Rua Rubelita, localizada na Comunidade Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, os moradores reclamam que a via é abandonada pelo poder público municipal. Segundo a dona de casa Valinda Cordeiro, 40, os moradores convivem com os buracos na rua há, pelo menos, dois anos. “É horrível. Somos abandonados mesmo”, reclamou a moradora, sem saber informar se os moradores locais já chegaram a acionar a Prefeitura sobre o problema.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou, por meio de assessoria de imprensa, que a situação da Rua Rubelita foi repassada ao chefe do distrito de obras da secretaria, que atende a Comunidade Nova Floresta, para que a demanda seja inserida na programação da Seminf.

Comerciantes e moradores reclamam de rua esburacada no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Conforme o comerciante João Bosco Ribeiro, 54, a Rua Pimenta Bueno está cercada de buracos. A preocupação, segundo o comerciantes, é com o período de chuvas, que neste ano está sendo mais rigoroso e, segundo a previsão de institutos de meteorologia, deve se prolongar até o mês de abril, o que poderá aumentar os problemas na rua do bairro São Francisco. “Para quem dirige passar por aqui chega dói, porque acaba com o nosso carro. A gente paga impostos caríssimos para ter esse tipo de serviço? É revoltante”, disse.

Comerciantes e moradores reclamam de rua esburacada no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Foto: Gisele Rodrigues/Divulgação

No período da noite, segundo o mototaxista Fernando Cruz, 34, o risco aumenta devido à iluminação precária das ruas, aliada a água das chuvas que acaba pegando de surpresa alguns condutores de veículos. “Não é meu caso, porque conheço o bairro e esse buraco já fez aniversário, mas já presenciei mais de um acidente com motoqueiro. Como vive cheio de água nessa época não dá nem pra ver, mas esse buraco é muito fundo”, reclamou.

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) sobre a denúncia dos buracos na Rua Pimenta Bueno, mas até a publicação desta matéria, o órgão não se pronunciou.

Buraco no Mundo Novo já derrubou até motociclista

Moradores do conjunto Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, reclamam de buracos na esquina das ruas Visconde de Itanhaém com Visconde de Sabará. Tomando conta das esquinas, o buraco já foi motivo para queda de motociclistas desavisados que tentaram passar em velocidade alta pelo local. O funcionário público Reinaldo Miranda, 33, disse que os moradores das duas ruas cansaram de ligar para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para que o buraco fosse tampado e, dessa vez, resolveram solicitar apoio da reportagem para ver se o problema é solucionado.

De acordo com Reinaldo, o buraco atrapalha motoristas de carros e motos há, pelo menos, sete meses. “É uma rua que tem muito fluxo de veículos e eles ficam freiando para não danificar os carros, gerando engarrafamento”, disse Miranda, acrescentando que motoristas, que não conhecem a existência do buraco no local, trafegam em uma velocidade constante e já colidiram em outros carros que estavam freando, por causa do buraco, logo à frente. Em nota, a Seminf informou, por meio de assessoria de imprensa, que os problemas denunciadas pelos moradores serão encaminhadas para o chefe do distrito de obras da secretaria que atende a área para que sejam tomadas as providências necessárias.

Moradores reclamam de buracos na esquina das ruas Visconde de Itanhaém com Visconde de Sabará, na Cidade Nova. Foto: Eraldo Lopes