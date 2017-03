Buscas por irmãos desaparecidos após naufrágio de lancha são encerradas no interior do AM

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a operação foi encerrada por volta das 14h; naufrágio ocorreu no dia 9 de março, em frente ao porto de Nova Olinda do Norte

Operação contou com quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgação/ Bombeiros

Manaus - Após seis dias, as buscas pelos irmãos Murilo Emanuel dos Santos Barbosa, 1 ano e 5 meses, e Antônio Gabriel dos Santos Barbosa, 5 anos, desparecidos após o naufrágio de uma lancha em Nova Olinda do Norte, foram encerradas na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a operação foi encerrada por volta das 14h. Durante a manhã, uma lancha da Marinha com bombeiros e familiares realizaram a última varredura no local do acidente, mas o irmãos não foram encontrados.

A operação de busca pelos irmãos contou com quatro mergulhadores dos Bombeiros. que tiveram o apoio da Marinha, Defesa Civil de Nova Olinda do Norte, Governo do Estado e prefeitura do município.



Naufrágio

A lancha fazia o transporte de passageiros de Borba (a 215 quilômetros a sul de Manaus), passando por Nova Olinda do Norte, em direção à comunidade Rosarinho em Autazes (a 120 quilômetros a sudeste de Manaus), conforme informou o delegado Mauro Canale, titular do 47º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) com base no depoimento dos sobreviventes ao naufrágio.

Mauro acrescentou que a lancha parou em Nova Olinda de Norte, para embarque e desembarque de passageiros, navegou por cerca de cinco minutos e o motor desligou, deixando a lancha à deriva. “Chovia muito e a correnteza estava forte”, disse o delegado, mencionando que a lancha se chocou, lateralmente, com a estrutura de ferro do porto de Nova Olinda do Norte e tombou.

Segundo Mauro, alguns passageiros pularam da lancha e outros afundaram com a embarcação que passou por baixo da estrutura do porto, por cerca de 50 metros, e emergiu do outro lado da estrutura de ferro.

No porto, segundo o delegado, havia três embarcações atracadas no porto e quem estava no local jogou boias para salvar as vítimas do naufrágio.De acordo com Canale, havia 21 passageiros na embarcação no momento do naufrágio. A polícia millitar no local chegou a informar 17 passageiros.