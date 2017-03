Cabeleireiro é morto com golpe de barra de ferro; amigo da vítima é principal suspeito

Crime ocorreu na Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul de Manaus. Foto: Raquel Miranda

Manaus – O cabeleireiro Williasmar de Souza Pereira, 29, foi assassinado com golpes de barra de ferro na cabeça, por volta de 1h desta segunda-feira (20), na Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um ‘amigo’ da vítima, conhecido como Gabriel é o principal suspeito. O motivo do crime é desconhecido para a polícia e para familiares da vítima.

Ainda segundo policiais da DEHS, Williasmar e Gabriel estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando houve uma discussão entre os dois e, consequentemente, o homicídio. “Não sabemos o motivo dessa briga. O que descobrimos foi que o Gabriel pegou uma barra de ferro e acertou a cabeça da vítima”, disse o investigador da Polícia Civil, que não quis se identificar.

Conforme o policial, Gabriel está foragido e não foi localizado. Williasmar foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, zona leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um tio do cabeleireiro, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou desconhecer o motivo do crime. “Meu sobrinho era cabeleireiro há cinco anos. Não sabemos o que aconteceu. A polícia está investigando e esperamos que a Justiça seja feita”, relatou.

O velório do cabeleireiro ocorreu em uma igreja católica, no bairro Japiim, zona sul.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Williasmar respondia desde 2016, um processo por tráfico de drogas.

O assassinato foi registrado na DEHS, que investiga o caso.