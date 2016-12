Cabeleireiro é morto durante assalto em salão de beleza na zona oeste de Manaus 

De acordo com a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), a vítima foi estrangulada com um cinto de um roupão, torturado com socos e estava com um pano na boca

Manaus - O cabeleireiro Eudes Oliveira dos Santos, 36, foi encontrado morto, no salão de beleza dele, na Rua Independência, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, na noite da última segunda-feira (26), em um latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), a vítima foi estrangulada com um cinto de um roupão, torturado com socos e estava com um pano na boca.

O irmão de Eudes, Luiz de Oliveira, 44, afirmou que na tarde de segunda-feira, o cabeleireiro foi visto com um homem, que não teve o nome revelado entrando no salão de beleza e depois foi encontrado morto no estabelecimento por dois amigos. “A última vez que o vimos com vida foi durante o almoço de ontem (segunda-feira). Pedi para dois amigos encontrarem ele e o acharam morto”, disse o irmão da vítima.

Conforme Oliveira, Eudes trabalhava como cabeleireiro na capital há mais de 20 anos. Segundo ele, o assassino roubou o celular e uma quantia de dinheiro, não revelada, que estava no bolso da bermuda da vítima. “Não sabemos quem fez isso com ele. Meu irmão era uma pessoa querida aqui no bairro. Tudo isso aconteceu por causa de um roubo”, afirmou Luiz de Oliveira.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas as investigações serão realizadas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).