Policial é baleado durante revista em micro-ônibus no bairro Cidade de Deus

Manaus - O cabo da Polícia Militar (PM) Roberto Coelho de Araújo foi baleado, na noite desta quinta-feira (2), na frente do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, durante abordagem a um micro-ônibus do transporte alternativo. De acordo com a PM, o condutor de uma lotação informou que havia dois suspeitos dentro do veículo. Ao montar o cerco para realizar revista no transporte alternativo, um dos suspeitos jogou no chão uma arma caseira, calibre 28, que disparou um tiro na perna direito do cabo, devido o impacto.

Segundo equipes da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso ocorreu por volta das 19h. O cabo foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, zona leste. Foi constatada fratura na tíbia do policial, osso da perna, segundo a PM.

Dois adolescentes, de 16 e 15 anos, foram apreendidos e encaminhados a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

