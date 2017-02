A cada segundo, um candidato se inscreveu para as 2,1 mil vagas de cursos do Cetam

Houve também a disponibilidade de outras 1.083 vagas de lista de espera. Foto: Robervaldo Rocha/CMM/Divulgação

Manaus - As 2.190 vagas oferecidas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para a Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison, em Manaus, foram preenchidas em apenas 35 minutos, pela internet. Ou seja, a cada segundo, em média, um candidato obteve a sua vaga.

As inscrições começaram às 8h, nesta sexta-feira (10), até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. Houve também a disponibilidade de outras 1.083 vagas de lista de espera.

Do total de turmas ofertadas, 49 turmas foram preenchidas em 13 minutos de acesso. Os três primeiros cursos de qualificação do trabalhador a serem encerrados foram de cabeleireiro, informática básica e fotografia.

Na primeira quinzena do mês de março, haverá nova etapa de inscrições para os Centros de Convivência da Família e do Idoso, e para novo espaço no Centro Thiago de Melo, na zona leste da capital.

Os candidatos que tiverem a inscrição confirmada deverão entregar a documentação nos dias 16 e 17 de fevereiro, diretamente na Escola Padre Estélio Dalison, no horário de 8h às 17h. As aulas começarão dia 13 de março, no turno escolhido pelo aluno no ato da inscrição.