Cadeia Pública passa por revista após 'batidão de grades'

Segundo a Seap, 60 policiais do Comando de Policiamento Especializado deram apoio na contagem de presos na unidade

A revista começou às 6h, nesta sexta-feira. Foto: Divulgação

Manaus – A Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, passou por uma revista na manhã desta sexta-feira (24). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), foi um procedimento de rotina, com apoio de 60 policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE) na ação de contagem de presos na unidade.

Na noite de quinta-feira (23), foi registrado um tumulto no presídio e, conforme a Seap, os presos fizeram um ‘batidão de grades’ por conta de um interno que estava passando mal e precisava de atendimento.