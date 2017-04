Caminhada solidária marca Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Manaus

O evento contou com a participação de autistas, familiares e profissionais que prestam atendimento para as pessoas que apresentam Transtorno de Espectro Autista

Neste domingo, centenas de pessoas foram até a Ponta Negra em prol da causa. Foto: Valdo Leão/Divulgação

Manaus – O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado neste domingo (2), foi marcado por uma caminhada solidária em prol da causa na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. O evento contou com a participação de autistas, familiares e profissionais que prestam atendimento para as pessoas que apresentam Transtorno de Espectro Autista (TEA).

De acordo com a presidente da associação Mãos Unidas Pelo Autismo (Mupa), Socorro Santos, a atividade teve como principal objetivo a sensibilização das pessoas para a discriminação que ainda é muito presente no dia a dia dos autistas.

“Precisamos levar informação para as pessoas e mostrar que o autismo não é uma doença e, sim, uma condição. Esclarecer que os autistas têm direitos que precisam ser preservados e, principalmente, acabar com o preconceito, que hoje ainda é uma das principais barreiras enfrentadas para quem tem TEA”, explicou o presidente.

No evento também foram realizadas atividades com piscina de bolinhas, pula-pula, circuito psicomotor e dança

Foto: Valdo Leão/Divulgação

Membro da Associação Amigos dos Autistas (AMA) e mãe do jovem Lucas Jefre, de 22 anos de idade, com autismo, Jelinda Jefre diz que a sociedade precisa voltar os olhos para a fase adulta dos autistas uma vez que a assistência, tanto social quanto de saúde, é voltada principalmente ao público infantil.

“Não podemos esquecer que eles crescem e se tornam adultos. Muitas instituições não estão preparadas para atendê-los nessa fase e, nós, os pais, ficamos sem essa grande ajuda”, afirmou.

Durante a caminhada, também foram realizadas atividades com piscina de bolinhas, pula-pula, circuito psicomotor e espetáculo de dança para aumentar a integração dos autistas, reduzir o nível de estresse e ampliar a concentração.

A incidência de pessoas que nascem com o TEA tem crescido, nos últimos tempos. Alguns estudos apontam fatores genéticos, outros problemas durante a gravidez. Todas as causas são suposições à medida que os pesquisadores ainda não conseguiram identificar, com segurança, a origem do transtorno. A certeza dos especialistas é de que o estímulo correto da fala, memória, corporal, sensorial contribuem para o desenvolvimento e aquisição de habilidades.

Uma estimativa feita com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2000 apresenta uma taxa de dois milhões de brasileiros com TEA. Cerca de 600 mil tem menos de 20 anos de idade.