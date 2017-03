Caminhão colide com poste após perder controle de veículo, no Planalto

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, no bairro Planalto. Foto: Reprodução/Twitter

Manaus - Um caminhão colidiu com um poste, na tarde desta sexta-feira (24), após o motorista perder o controle do veículo, na Avenida Dublin, bairro Planalto, zona centro-oeste da capital. O poste caiu sobre o veículo, afetando o fornecimento de energia elétrica nos bairros Redenção e Campos Elíseos, na zona centro-oeste.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão, de placa OAH-2071, pertencente a uma empresa de tintas, Fábio da Costa Rocha, 35, teve escoriações leves e foi conduzido ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O passageiro do veículo, que não teve o nome divulgado, não sofreu escoriações.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas da corporação foram deslocadas para a ocorrência. A Polícia Militar (PM) e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) também foram acionados ao local.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou, por meio de nota, que deslocou equipes para realização dos reparos necessários na rede elétrica afetada pelo acidente. A Eletrobrás informou ainda que o alimentador afetado foi religado às 15h30, normalizando o fornecimento nos bairros Redenção e Campos Elíseos.