Caminhoneiro e cunhado são presos por roubar R$ 13 mil de empresa 

Em março do ano passado, os suspeitos simularam um assalto e roubaram R$ 13 mil de uma empresa do Distrito Industrial

Manaus - O caminhoneiro Geovanne dos Santos Marques, 28, foi preso pela Polícia Civil por suspeito de ajudar o cunhado Gleyson de Souza e Silva, 36, e outro suspeito a roubar R$ 13 mil da empresa, na qual trabalhava, em março do ano passado. A dupla foi presa, na última segunda-feira (20). As informações são do delegado 1ª Seccional Sul, Rodrigo Barreto.

Conforme o delegado, Geovanne foi preso na empresa onde ainda trabalhava, no Distrito Industrial. Já Ivan foi localizado no Colônia Oliveira Machado, na zona sul. O terceiro suspeito, segundo a polícia, identificado apenas como ‘Denis’ foi morto meses após o crime.

Barreto informou que Geovanne trabalhava na empresa do ramo de ferragens e deu dicas para o cunhado e Denis de que estava transportando dinheiro. Em março do ano passado, os suspeitos simularam um assalto e roubaram R$ 13 mil. “Nós chegamos a mostrar a foto dos suspeitos para o Geovanne, mas ele negou tê-los reconhecido. Não reconheceu porque também estava envolvido”, falou o delegado.

O caminhoneiro e o cunhado foram autuados por roubo majorado. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM) onde ficarão à disposição da Justiça.