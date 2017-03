Campanha arrecada fundos para trabalhos do Instituto Autismo no Amazonas

Campanha, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, venderá produtos feitos por pais e funcionários do instituto, no Ateliê da Inclusão, no Manaus Plaza Shopping

Manaus - Em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, o Instituto Autismo no Amazonas, entidade sem fins lucrativos, em parceria com o Manaus Plaza Shopping, realiza a campanha fraterna 'Uma causa diferente, para quem pensa diferente'.

O objetivo é arrecadar fundos por meio do Ateliê da Inclusão, disponível com vendas de camisas e materiais pedagógicos, do dia 27 de março a 1º de abril, de 10h às 22h, no subsolo do shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o vice diretor-presidente, Joaquim Melo, a campanha visa idealizar a importância para a inclusão do autista, podendo ser aplicada em clínicas, escolas e no cotidiano de cada criança diagnosticada.

“A campanha procura envolver todos os pais e profissionais da instituição, que produziram os materiais e convidam toda sociedade a fraternizar esta causa em prol da conscientização da melhoria da qualidade de vida da pessoa com autismo, com o uso dos materiais disponibilizados no Ateliê da Inclusão”, disse.

Dentre os materiais que estarão à venda estão camisetas, bótons, pelúcias, kits diversos, como de higiene pessoal, ir à escola, quadro de rotina e de atividades, apostilas de alfabetização, dentre outros.