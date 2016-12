Campanha contra exploração sexual de crianças e adolescentes estará presente no Réveillon

Pontos estratégicos, com barracas, serão montados em três partes da capital para atender às ocorrências, que costumam ser negligência familiar e trabalho infantil

Além do trabalho de prevenção e sensibilização, a equipe de abordagem também vai divulgar os canais de denúncia. Foto: Divulgação/Semmasdh

Manaus - A Campanha de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), também vai fazer parte das ações do Réveillon da Cidade. Um total de 120 servidores, distribuídos na Ponta Negra, Avenida Itaúba e Educandos participarão das ações. Além da equipe técnica, a campanha também conta com a participação do Conselho Tutelar.

Pontos estratégicos, com barracas, estarão montados nos lugares para atender as ocorrências, que costumam ser: negligência familiar e trabalho infantil. Outra proposta da campanha é combater a venda de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos.

Além do trabalho de prevenção e sensibilização, a equipe de abordagem também vai divulgar os canais de denúncia 0800 092 1407, 0800 092 6644 e o Disque 100. Em 2016, o disque denúncia do município recebeu 702 ligações, relacionadas a crimes contra os direitos das crianças e adolescentes.

“Estaremos prontos para a realização desse trabalho que vem sendo feito desde o início da gestão do prefeito Arthur. A população já está familiarizada com nossos profissionais. A blusa amarela e ventarolas viraram marca registrada em todos os grandes eventos. Assim, a sociedade civil já consegue identificar nossa equipe para ajudar as intervenções”, disse a coordenadora da campanha Vera Queiroz.

Todos os casos de denúncias são encaminhados ao Conselho Tutelar e acompanhados pela Semmasdh, sendo repassados posteriormente, para a Secretaria de Diretos Humanos da Presidência da República.