Campanha da Maurício de Nassau convida voluntários a doar sangue, na quinta-feira

Para doar, o voluntário deve apresentar documento original com foto recente. Foto: Acervo-DA

Manaus - Na próxima quinta-feira (30), a partir das 16h, o ônibus da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) estará em frente a Faculdade Maurício de Nassau aguardando por doadores de sangue. A ação faz parte Campanha do Trote Legal, da faculdade, que esse ano tem como tema a doação de sangue.

Além dos estudantes da instituição, a população em geral está convidade para, no dia 30, fazer a sua contribuição no local. Os cadastros antecipados já podem ser feitos no setor de comunicação da Unidade. Aos doadores, serão disponibilizados certificados de 10 horas complementares.



Lembrando que, para doar, o voluntário deve apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social); estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas); estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).

Não podem participar as pessoas que já tiveram hepatite ou malária, quem recebeu transfusão de sangue nos últimos 12 meses, portadores de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e Hepatite B e C, mulheres grávidas ou amamentando e quem teve febre nos últimos 30 dias.

A Faculdade Maurício de Nassau está localizada na Av. Djalma Batista, nº 377, Chapada. Para mais informações, entrar em contato pelo número (92) 3236 3960.