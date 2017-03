Cancelamento e atrasos marcam o segundo dia de votação para reitor da UFAM

Devido aos problemas com as urnas eletrônicas no primeiro dia de votação, o processo foi feito manualmente por meio de preenchimento de cédulas, o que ocasionou demora nas filas

Manaus – Com um atraso de trinta minutos, o segundo dia de votação para a reitoria da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) teve início às 09h30 desta quinta-feira (23). Devido aos problemas com as urnas eletrônicas no primeiro dia de votação, o processo foi feito manualmente por meio de preenchimento de cédulas, o que ocasionou demora nas filas.

Os eleitores, que chegaram a esperar mais de uma hora para votar, demostraram descontentamento com a gestão eleitoral. Segundo o calouro de biblioteconomia, Edilson, 20, por achar que a UFAM é uma instituição grande, não imaginava que a votação ocorreria de forma desorganizada.

“Pensei que não tivesse tanta bagunça como [nas eleições] lá fora. Estou esperando há uma hora e sete minutos" fala Edilson sobre a primeira experiência eleitoral na universidade.

Na Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), localizada no setor Sul da UFAM, a lista de votantes chegou por volta das 10h da manhã e as cédulas para votação às 11h30, o que gerou confusão após ser confirmado, pelos fiscais das chapas ,o cancelamento do processamento dos votos dos discentes de pós-graduação da unidade.

Ainda não houve pronunciamento da Universidade ou do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sobre o segundo cancelamento da votação no FCA.

A fiscal da chapa 31 (Arminda Mourão e Iolete Ribeiro), Jerlane Gorety, afirmou que não há previsão de transferência de seção e todos estão esperando por uma nova reunião da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária (CCCU).

O DIÁRIO tentou entrar em contato com a CCCU para um posicionamento sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas.

Eleição para nova reitoria

Estão aptos a votarem cerca de 35 mil alunos, 1.700 técnico administrativos em Educação (TAEs) e 1.800 professores. O sistema de consulta adota, segundo Vieira, o voto paritário, em que cada segmento da universidade – alunos, professores e técnicos - terá um percentual de 33,33% para equiparar a quantidade de votantes por segmento.

Na chapa 17, concorrem aos cargos Hedinaldo Lima como reitor e Nikeyla Chacon como vice-reitora. A chapa 31 traz Arminda Mourão na concorrência à reitoria e Iolete Ribeiro como candidata à vice. Já na chapa 33, Sylvio Puga vem como candidato a reitor e Jacob Cohen a vice-reitor. O DIÁRIO realizou uma rodada de entrevistas por semana, durante o mês de março, com os candidatos e expôs as propostas de cada um.