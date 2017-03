Canutama é o quinto município do AM a decretar emergência por conta da cheia

Os municípios de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati, na calha do rio Juruá, também decretaram situação de emergência. Foto: Divulgação

Manaus - O município de Canutama, na calha do rio Purus (a 616 quilômetros de Manaus), é o quinto a decretar Situação de Emergência no estado do Amazonas por conta da enchente. De acordo com a publicação desta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE), o prefeito do município, Otaniel Lyra de Oliveira, informa que a enchente está deixando famílias desabrigadas, destruindo plantações e criações, causando danos à saúde da população, além de diversos problemas sociais e ambientais.

Os municípios de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati, na calha do rio Juruá, também se encontram em situação de emergência por conta da enchente. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, o governo federal gastou cerca de R$ 9,6 milhões na compra de material para as famílias afetasdas e no apoio logístico.

Também foram entregues cerca de 360 mil kits de ajuda humanitária para a calha do rio Juruá, entre cestas básicas, medicamentos, higiene pessoal, galões de água potável, entre outros materiais, que irão beneficiar cerca de 5.970 famílias.

Segue em situação de alerta os municípios de Juruá, Carauari, Envira, localizados na calha do rio Juruá, além de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Atalaia do Norte, na calha do rio Solimões. Já em situação de atenção estão os municípios de Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Maués, localizados na calha do Baixo Amazonas.

CPRM

Segundo o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Marco Antonio de Oliveira, os indicadores das cotas dos rios Solimões e Negro estão apontando uma cheia acima da média. Conforme Marco Antonio, caso a cota do rio Negro ultrapasse 29 metros será considerada uma grande cheia.

“Provavelmente deve superar a cheia do ano passado, que foi abaixo da média, que é de 27,81m. Neste momento as calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira estão no pico máximo da cheia. A calha central dos rios Solimões, Amazonas e Negro, em Manaus, só deve atingir o máximo em junho”, informou.

Hoje (28), a cota do rio Negro está entre as 10 maiores cheias da capital, cerca de 50 cm abaixo da cheia histórica de 2012. Conforme estatísticas do Proamanaus, no dia 28 de março de 2012 o nível do rio Negro estava marcando 27,55m, o que representa 0,46m do marco desta terça-feira.