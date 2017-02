Capacitação de policiais no interior do AM será feita por videoconferência

Delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, e o secretário Sérgio Fontes, anunciaram as medidas. Foto: Erlon Rodrigues/ Divulgação

Manaus - Capacitações de policiais e servidores Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e planejamento de operações policiais no interior serão feitas a partir de videoconferências. A parceria, que possibilita a comunicação com os 61 municípios, foi firmada com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e anunciada nesta terça-feira (14), na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a SSP, a dificuldade logística do Estado aumenta o gasto com diárias, na avaliação do secretário SSP-AM, Sérgio Fontes, com o programa será possível fornecer aos policiais e bombeiros cursos, palestras, treinamentos, videoconferências e instruções que necessitem de comunicação visual, com redução de custos.

“Tem municípios em que o efetivo é tão pequeno que você não pode tirar uma pessoa para fazer um curso em Manaus, sob pena de prejudicar todo patrulhamento no interior, toda a estrutura de segurança pública do interior. Essa ferramenta vai poder fazer com que esse sistema alcance esse servidor na ponta”, disse o secretário.

De acordo com Fontes, no primeiro momento a população se beneficiará com a especialização do servidor de segurança pública, pelo sistema de videoconferência.

“Ele precisa estar constantemente reciclado. São cursos de direitos humanos, de minorias que ele precisa receber mas que muitas vezes, como eu disse, ele não pode sair do município - ou porque é muito caro ou porque o efetivo é pequeno. Ainda tem a possibilidade de fazer videoconferência para uma operação policial”, explicou.

O Sistema Mediado por Tecnologia (IPTV) é utilizado pela UEA para ministrar aulas no interior e, segundo, Fontes, não acarretará em novos custos ao Estado.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, afirmou que a comunicação mais rápida, por meio de transmissão via satélite, pode ser feita em todos os 61 municípios com os policiais Civis e Militares, bombeiros e demais servidores do Sistema de Segurança.