Caribenhos se unem e tentam nova vida no AM

Comunidade de imigrantes do Caribe que se estabeleceu em uma ‘vila’ de Manaus, localizadA no conjunto Águas Claras, tenta se reerguer no Brasil

Vila recebeu, recentemente, uma ação social promovida por voluntários. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Acompanhada dos três filhos, a dominicana Solange Jeruvard Davis, 30, sorri e conversa com outros imigrantes, durante uma ação social na Rua D8, do conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Vestida com uma camisa da Seleção Brasileira, customizada com o sobrenome dela impresso na parte traseira, a dominicana faz parte de uma comunidade de imigrantes do Caribe que se estabeleceu em uma ‘vila’ de Manaus e tenta se reerguer no Brasil.

“Para ser sincera, não queria ter saído da minha terra, mas é preciso seguir em frente”, disse Solange, em um português enrolado a sotaque espanhol, idiomas que acompanham o francês e o creole haitiano que ela disse “falar o suficiente para se comunicar”.

A cena de haitianos e dominicanos é cada vez mais comum por ali. Um terreno localizado ao fim da Rua B4 e D8, em uma das extremidades do recente conjunto Águas Claras, está funcionando como um mais novo reduto de caribenhos que tentam ganhar a vida, em Manaus. Perto dali, onde acontecia a ação social com atendimento médico gratuito, a dominicana mostra um terreno ao fim da Rua D8, onde ao lado do esposo, o haitiano Miguel Davis, 32, tenta se estabelecer.

Miguel passa o dia vendendo frutas no Centro da capital e em diferentes bairros para e trazer comida para casa e sustentar, além da esposa, os três filhos: duas meninas, de 6 e 9 anos, e um menino, de 7 anos.

Aos poucos, a dominicana e o haitiano conseguiram construir uma casa com espaço para ser um futuro comércio a partir de um dinheiro emprestado por um amigo da família. A ideia da dominicana é que o ‘mercadinho’ possa ajudar nas contas de casa. “É dificuldade: não tem dinheiro, ninguém ajuda. Meu marido vende água na rua”, disse Solange, esforçando-se para falar em português.

A dominicana disse que conseguiu matricular os filhos na Escola Municipal Dom Luiz Soares Vieira, a seis quadras da Avenida Nathan Xavier de Albuquerque. As três crianças fazem parte de uma pequena parcela no universo de 231 crianças estrangeiras, de diferentes nacionalidades, matriculadas na rede municipal de ensino, incluindo colombianos, além de haitianos e dominicanos, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Há cinco anos em Manaus, Solange disse que veio direto para a capital amazonense, de avião, um dos poucos imigrantes que não precisou chegar ao Brasil cruzando a fronteira por Boa Vista, em Roraima. Em Manaus, ela disse que morou, primeiramente, no bairro São Geraldo, zona centro-sul, ainda com o apoio da Paróquia São Geraldo, que recebeu mais de 2 mil haitianos, devido as consequências que o terremoto que devastou o Haiti.

Em uma olhada rápida para casas de outros caribenhos, que também resolveram residir ali, é fácil entender que, por mais que precise se estabelecer, Solange é uma das menos necessitadas entre os imigrantes da localidade. Na casa vizinha, onde não havia nenhum morador naquele momento, a dominicana tentou mostrar a realidade de outros imigrantes que moram em condições precárias.

O morador não estava em casa, estava trabalhando, segundo ela, e nos mostrou, pelo portão, os menos de 30 metros quadrados em que vive o vizinho hatiano. “Haitiano não gosta de mostrar a casa”, disse a dominicana, com um sorriso forçado, mencionando o receio que os imigrantes tem de mostrar as condições precárias onde vivem.

Perto dali, em um terreno grande sem pavimentação, outras dezenas de casas dividem espaço. A vizinhança alerta que nem todas são de imigrantes e as moradias mais simples, verdadeiros barracos cobertos com lonas, são de amazonenses. Percorrendo o ‘quintal’ de algumas casas, a reportagem encontrou casas fechadas. Solange alertou que eles só vêm para casa à noite, quando voltam das vendas nas ruas.

O também dominicano Dukenson Altidor, 27, é um dos poucos que permitiu a aproximação da reportagem. Tido como uma espécie de porta-voz da comunidade, ele acredita que são quase 50 caribenhos dividindo as moradias na área do Águas Claras, sendo a maioria homens que, anteriormente, moravam em casas no São Geraldo. “Trabalham vendendo frutas na rua e só vão para casa pela noite”, disse.

Morando com uma prima, também caribenha, Dukenson disse que está no Brasil para tentar conseguir dinheiro e mandar para a República Dominicana e ao Haiti. Sem emprego no país de origem, o vendedor disse que vê em terras amazonenses a chance de poder ajudar a mãe e tia que estão no Caribe convivendo com o desemprego.

“Eu iria para Curitiba, mas quando cheguei em Boa Vista, a pessoa que ia me ajudar a chegar até lá, sumiu”, disse Altidor que fala português com sotaque francês. No Caribe, ele trabalhava como garçom. No Brasil, tenta a vida como comerciante. No Águas Claras, a ideia é que os imigrantes se aproximem. “É melhor ficar perto da nossa gente e ganhar dinheiro honestamente”, finalizou Altidor.