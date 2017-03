Carteiro é encontrado com mãos e pés amarrados após sequestro, no Brasileirinho

Segundo a PM, o carteiro dos Correios foi rendido por três homens, no João Paulo, e encontrado amarrado dentro de um carro no ramal Brasileirinho

Carteiro foi encontrado no ramal do Brasileirinho por moradores da área, que acionaram a polícia. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Um carteiro dos Correios, que não teve o nome divulgado, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados, na tarde desta quinta-feira (16), dentro de uma kombi, no ramal Ipiranga, localizado dentro do ramal Brasileirinho, na zona leste de Manaus. A informação foi confirmada pelo aspirante a tenente Rosário, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme Rosário, o crime aconteceu foi por volta das 16h. O carteiro foi rendido por três homens, não identificados, na rua Sete de Setembro, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste. "Foram os moradores do ramal que encontraram o carteiro amarrado dentro do carro. Eles ficaram com medo dos suspeitos voltarem e acionaram a polícia", disse.

Segundo o aspirante, o carteiro não informou se algum objeto foi levado durante o sequestro. De acordo com o aspirante Rosário, o carteiro foi orientado a registrar boletim de ocorrência (BO), no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas até a publicação desta matéria, não havia comparecido ao distrito policial.