Quatro pessoas morrem após casa ser atingida por deslizamento de terra em Manaus 

Entre as vítimas estão duas crianças e uma adolescente, todas da mesma família; caso ocorreu durante forte chuva na capital na manhã desta terça-feira (27)

Após aproximadamente três horas de trabalho, as equipes conseguiram retirar as quatro vítimas dos destroços. Foto: Reinaldo Okita

Matéria atualizada às 17h15

Manaus – Quatro pessoas morreram soterradas na manhã desta terça-feira (27) após um deslizamento de terra que atingiu uma casa na Rua 11 de setembro com a Rua Abraão, no bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os Bombeiros, entre as vítimas estão duas crianças, Samiele Costa Castro, 10 anos, e Samila Costa Castro, 8 anos; uma adolescente, Samile Costa Castro, 14 anos; e uma mulher, Maria do Socorro Protásio, 42 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram deslocadas para o local da ocorrência. Após aproximadamente três horas de trabalho, as equipes conseguiram retirar as quatro vítimas dos destroços. Duas pessoas que estariam na residência teriam saído antes do desabamento e conseguiram se salvar.

Ainda segundo os Bombeiros, foi feito o isolamento da área afetada e as casas próximas evacuadas até que a Defesa Civil do Município autorize o retorno.

A doméstica Andréa Monteiro, 41, prima de Maria do Socorro, junto com outros familiares, esteve no Instituto Médico Legal (IML), e lamentou o ocorrido. "Eu fiquei sabendo pela televisão. Nós não esperávamos por isso. Todos estamos muito abatidos porque morreram ela e as filhas. É uma situação muito triste", disse.

Forte chuva atingiu a cidade de Manaus nesta terça-feira; imagem mostra bairro alagado próximo ao Distrito Industrial. Foto: Divulgação/ Bombeiros