Casa desaba, na Vila Marinho, e deixa uma pessoa ferida

Moradores da Vila Marinho ajudam na retirada dos escombros da casa que desabou. Divulgação PM

Manaus - Uma mulher, de nome não divulgado, foi resgatada com vida pelo corpo de Bombeiros, depois que a residência onde ela estava desabou, por volta das 14h21 deste sábado (24). A casa ficava na rua 8, na Vila Marinho, zona Oeste de Manaus. Segundo informações preliminares dos bombeiros, a mulher foi levada para o pronto socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, apresentando traumatismo craniano. Ainda não há detalhes divulgados sobre como ocorreu o acidente. Apenas de que equipes do corpo de bombeiros e do SAMU continuam no local.

Mais informações, em breve.