Casa é incendiada após assalto na zona rural de Manaus

O casal de idosos não estava no local no momento do ocorrido. Foto: Divulgação

Manaus – Uma casa foi roubada e incendiada na comunidade Nossa Senhora do Livramento, na zona rural de Manaus, durante madrugada desta quarta-feira (1).

Segundo informações da polícia, a casa de madeira pertencia a um casal de idosos, que não teve o nome divulgado. Eles não estavam no local no momento do ocorrido. Móveis e eletrodomésticos foram levados.