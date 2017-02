Casal assalta loja e faz funcionários reféns em shopping de Manaus

Manaus - Um casal, ainda não identificado, roubou cerca de 20 celulares, avaliados em R$ 23 mil, de uma loja de eletrônicos, instalada em um shopping da zona sul de Manaus. O crime, segundo informações do Inquérito Policial registrado no 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ocorreu na noite da última quinta-feira (16). Dois funcionários foram feitos reféns, mas não ficaram feridos.

As informações dão conta de que o casal chegou na loja, por volta das 20h15, se passando por clientes. Em seguida, o homem anunciou o assalto e rendeu os dois funcionários. A mulher foi ao setor de estoque e roubou 17 aparelhos, que foram colocados em uma mochila.

De acordo com a polícia, quando a dupla retornou ao pátio da loja, pegou outros três celulares do expositor. Para não serem identificados, o homem foi à sala da gerência e quebrou o sistema de monitoramento eletrônico, arrancando o HD com as filmagens.

Os dois saíram do local normalmente. Policiais do 7º DIP já investigam o caso, mas ainda não conseguiram identificar o casal.