Em Manaus, casal é preso com 160 quilos de maconha no Tarumã

O casal foi encaminhado ao 16° Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foto: Raquel Miranda

Manaus – O ex-presidiário Arlison de Aguiar Evaristo, 23, e a mulher dele, Flávia Vilaça de Oliveira, 22, foram presos na manhã desta sexta-feira (17), na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, com 160 quilos de maconha, do tipo skunk, de acordo com o tenente da Polícia Militar (PM), Aldivan Rodrigues, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Segundo o PM, a polícia recebeu uma denúncia anônima pelo Whatsapp da corporação, informando que Arlison estava dentro de um Gol, branco e placa não divulgada, distribuindo uma grande quantidade de drogas na capital.

"Fizemos a abordagem ao veículo e encontramos 10 quilos de drogas. Fomos até a casa dele, onde estava a Flávia; e encontramos o resto dos entorpecentes escondidos em um forro", disse o tenente da PM.

Em 2016, Arlison e Flávia foram presos com 11 quilos de drogas. Ele passou 18 dias no sistema penitenciário por tráfico de entorpecentes.

O casal foi encaminhado ao 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados à audiência de custódia.