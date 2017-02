Casal é preso com drogas e munições durante operação no bairro Cachoeirinha

O casal foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Praça 14. Foto: Divulgação

Manaus – O casal Raimundo Nonato Ferreira da Paz, 42, e Mônica Maria da Silva, 48, foram presos com 444 trouxinhas de drogas, entre maconha e pasta-base de cocaína, além de munições, que estavam em um balde; e uma bolsa feminina, na madrugada desta sexta-feira (24), na Rua General Glicério, bairro Cachoeirinha, zona sul, de acordo com informações da Força Tática da Polícia Militar.

Conforme a PM, policiais militares entraram em um beco, para fazer uma ação contra o tráfico de drogas na região, quando encontraram Raimundo jogando uma sacola plástica com drogas no chão e entrando em uma casa pela janela.

Segundo informações da Força Tática, ao entrar na residência, os PMs encontraram 246 trouxinhas de maconha, 198 trouxinhas de pasta-base de cocaína, 8 munições de calibre 38 e .40, além de uma balança.

O casal autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona sul. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino e Feminino, no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.