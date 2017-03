Casal é preso com quatro quilos de drogas no bairro Mauazinho, em Manaus 

À reportagem, o suspeito confessou o crime e disse ter usado o dinheiro do FGTS para comprar parte do entorpecente. denúncia apontou que casal vendia drogas na região

Aldiney da Silva e Silva, 26, e a companheira dele Maria Aparecida Narciza Pinto, 21, foram presos nesta terça-feira. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Aldiney da Silva e Silva, 26, e a companheira dele Maria Aparecida Narciza Pinto, 21, foram presos na tarde desta terça-feira (7) pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o tráfico de droga.



Com eles segundo o delegado do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, foram apreendidos cerca de 4 quilos de droga, no Mauazinho, zona leste de Manaus.



À reportagem, Aldeney assumiu o envolvimento com o tráfico e disse que a companheira não o ajudava. Ele disse, ainda, que começou a vender drogas há cerca de cinco meses e usou o FGTS para comprar o entorpecente.



De acordo com a polícia, uma denúncia informou que um casal vendia droga na Rua 26, do Conjunto Jardim Primavera, no Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. Segundo o delegado Brasil, Aldeney e Aparecida saiam do Mauazinho para fazer a entrega.



Nesta terça-feira, os policiais conseguiram prender o suspeito em flagrante, enquanto se preparava para entregar drogas. Em seguida, foram a casa dele, na Rua Senador Fábio Lucena, onde apreenderam cerca de 4 quilos de entorpecente, entre pasta-base de cocaína, maconha tipo skunk e oxi, além de material para embalar e refinar a droga e um revólver calibre 38.



O casal foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. Eeles serão enviados para audiência de custódia.