Casal é preso com 'drogas personalizadas' na zona sul de Manaus

Segundo a PC, durante a ação, foram apreendidos com a dupla cerca de 150 papelotes de drogas com marcas de duas facções criminosas

Drogas eram vendidas em bairros da zona sul da capital. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Um casal foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (3), suspeitos de tráfico de drogas no Conjunto Shangrillá, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. Durante a ação, 156 papelotes de drogas 'personalizadas' com marcas de duas facções criminosas, que atuam no Rio de Janeiro (RJ) e outra no Amazonas, foram apreendidas, conforme informações do delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O casal não teve o nome informado porque será apresentado pela Polícia Civil (PC), às 9h30, desta terça-feira, durante coletiva à imprensa. Segundo o delegado Henrique Brasil, o casal era investigado há cerca de um mês, suspeitos de venderem drogas nos bairros Parque Dez e União, na zona centro-sul.

Além da droga, entre maconha e oxi, os policiais do 23º DIP apreenderam dinheiro e material para embalo do entorpecente. "Era droga personalizada para identificar de onde estava vindo o material entorpecente", disse.

Segundo o delegado, até o final da tarde desta segunda-feira, o casal prestava depoimento sobre o crime, mas que devem ser autuados pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PC, o casal era investigado há cerca de um mês. Foto: Divulgação/PM