Casal é preso suspeito de vender drogas no bairro Compensa, em Manaus

Manaus - O casal Maylson Souza Lima, 32, e Nayara Barbosa de Alencar, 29, foi preso, nesta terça-feira (21), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na terceira etapa do bairro Compensa, zona oeste da capital. Segundo o delegado Demetrius Queiroz, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante revista na casa do casal, a polícia encontrou drogas jogadas dentro do vaso sanitário, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk.

De acordo com o delegado, a equipe de investigação chegou até os infratores após o recebimento de delações feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que Maylson estaria comercializando entorpecentes na casa onde morava, situada na Rua Matos Areosa, beco Matos Areosa, terceira etapa do bairro Compensa, na zona oeste.

“Após a delação nos deslocamos ao local indicado. Ao chegarmos à casa do casal, Nayara permitiu a entrada da nossa equipe. Durante revista no imóvel encontramos drogas jogadas dentro do vaso sanitário e conseguimos recuperar 13 trouxinhas de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk. Também apreendemos no local dois celulares, R$ 330 em espécie, U$ 4 dólares, material para embalo das drogas, além de duas câmeras de segurança utilizadas para monitorar a chegada da polícia no lugar”, explicou Demetrius Queiroz.

O delegado ressaltou, ainda, que Maylson já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e receptação. O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial Maylson e Nayara serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.