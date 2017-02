Casas são destruídas em deslizamentos de terra após 13 horas de chuva, em Tefé

Segundo a Defesa Civil do Estado, foram pelo menos dez pontos de deslizamentos no bairro Juruá do município

Órgão presta assistência às famílias do município, localizado na calha do Médio Solimões. Foto: Divulgação/ Defesa Civil AM

Manaus - Após 13 horas de chuva no município de Tefé, cinco casas tiveram destruição total e 17 casas ainda estão com risco iminente de desabar, informou a Defesa Civil do Estado nesta quarta-feira (8). O órgão presta assistência às famílias do município, localizado na calha do Médio Solimões.

Foram pelo menos dez pontos de deslizamentos no bairro Juruá, na rua 15 de junho, após aproximadamente a chuva que iniciou na última terça-feira (7). A área atingida é de aproximadamente 350 metros, e os moradores estão sendo deslocados para a casa de parentes. Está sendo realizado, ainda, um levantamento da situação de alguns afetados, que poderão receber aluguel social da Prefeitura, até que se restabeleça a normalidade.

“A Defesa Civil do Amazonas está realizando um trabalho técnico administrativo e operacional, em parceria com o executivo municipal, responsável pela primeira resposta ao desastre, para que seja resguardada a segurança dos afetados”, afirmou, o secretário executivo da Defesa Civil AM, coronel Fernando Pires Júnior.

Chuva em Tefé

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado (Cemoa), baseado em dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuva para o município de Tefé, é de 244,7 mm para mês de fevereiro. Até a data de hoje, as precipitações chegaram 147,9 mm, o que significa mais de 50% do previsto para todo o mês.