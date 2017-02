Casas históricas de quase 200 anos serão reformadas, no Centro de Manaus

Revitalização das casas históricas está avaliada em R$ 540 mil. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Duas casas situadas na Rua Bernardo Ramos, Centro de Manaus, consideradas as mais antigas da capital, datadas de 1819, receberam vistoria nos serviços de reestruturação do imóvel, na tarde desta quarta-feira (22). As casas fazem parte dos principais monumentos da história da cidade, desde o período colonial passando pelo império. A revitalização das casas históricas está avaliada em R$ 540 mil e está sendo feita pela Prefeitura de Manaus.

De acordo com o secretario da Manauscult e presidente da Funpatri, Bernardo Monteiro de Paula, a afirmação de que as casas sejam as mais antigas da cidade ocorre com base em estudos da área, pesquisas bibliográficas e o material utilizado em sua construção.

“Aqui funcionava um bar e ao lado um escritório de contabilidade, que tem uma técnica construtiva diferente, que é feito de taipa (um barro com madeira, sustentado por vigas), pouco comum nas construções modernas que a gente tem recentemente. É por isso que desejamos cada vez mais revitalizar esse espaço”, explicou.

Segundo ele, a reforma das casas visa preparar o local para a concessão, via licitação, para uso e ocupação da iniciativa privada com restaurante ou lanchonete nestes espaços. O secretário destacou que, após a reforma das duas casas, que está prevista para terminar entre os meses de junho e julho, serão iniciadas obras de uma casa histórica ao lado, que, após anos de abandono pelo proprietário, foi arrecadada pela prefeitura.

O imóvel encontra-se tão desestruturado que corre risco de desabar. “A gente tem todo um arcabouço de legislação que defende a propriedade. O poder público pode intervir mediante algumas primícias, como é o caso do imóvel ao lado, que é vizinho dessas casas e pode tombar para cá. O poder público tomou posse desse bem enquanto a gente esta discutindo na justiça como será a finalidade”, disse.

A fiscalização desta quarta-feira contou com a presença de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultura (Funpatri).

