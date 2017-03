Caseiro é morto a facadas em emboscada na zona rural de Manaus 

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O caseiro Leandro da Silva Barbosa, 28, foi morto a facadas, por volta das 19h30 do último domingo (19), no Ramal da Cooperativa, no quilômetro 21, da Rodovia BR-174, Zona Rural de Manaus, em uma emboscada. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o principal suspeito deste crime é um caseiro, conhecido como ‘Maranhão’.

Para a polícia, o crime ocorreu por conta de uma discussão por causa de uma partida de futebol. No entanto, o amigo da vítima, o jardineiro Diego Michel, 27 afirma que a morte aconteceu por conta de uma briga por causa gasolina.

“O Leandro e o Maranhão estavam bebendo juntos. Eles discutiram por causa de uma confusão antiga por conta de gasolina. Toda vez entravam nessa conversa e o Maranhão não gostava. Depois da briga, o Maranhão se escondeu no mato e esperou o Leandro passar no local para matar ele”, disse o amigo.

Conforme os policiais da DEHS, uma testemunha afirmou aos investigadores da Polícia Civil que Maranhão matou a vítima por causa de uma partida de futebol, que ocorreu no domingo. Segundo o policial, a discussão aconteceu durante uma bebedeira da vítima com o suspeito.

Até a publicação desta matéria, investigadores da DEHS buscavam informações de Maranhão, que não tinha sido preso e estava foragido.