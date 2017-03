Celebração para São José contará com procissão, no Centro

O cortejo começará no próprio Santuário e percorrerá as avenidas Sete de Setembro e Presidente Castelo Branco, passando pela Rua Ramos Ferreira. Foto: Sandro Pereira/ Arquivo

Manaus- Uma das grandes novidades deste ano, em torno da comemoração ao Dia de São José, padroeiro dos trabalhadores e celebrado neste domingo (19), será a procissão realizada a partir das 17h30, com saída do Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado a Avenida Visconde de Porto Alegre, 806, Centro.

Segundo o padre João Benedito Cunha, pároco do Santuário, está é a primeira vez que comemoração contará com procissão. “Nos outros anos, sempre fazíamos uma concentração no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), mas este ano decidimos mudar e trazer para nossa igreja, para o nosso bairro, todas as atividades comemorativas. E decidimos então, realizar a nossa procissão”, explica.

O cortejo começará no próprio Santuário e percorrerá as avenidas Sete de Setembro e Presidente Castelo Branco, passando pela Rua Ramos Ferreira e encerrando no próprio Santuário, mas pela entrada da Avenida Duque de Caxias. A expectativa é de que 15 mil pessoas participem ao longo de todo o trajeto.

“Sabemos que esta época do ano é sempre chuvosa. Mas só cancelaremos a procissão caso ela esteja em um nível torrencial. Os fiéis de São José são fervorosos, se ela (chuva) estiver fraca, sairemos assim mesmo”, garantiu o padre. O percurso contará com o suporte do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Atividades

Porém, as atividades começaram bem cedo, às 6h15, com a missa-novena celebrada pelo próprio pároco, seguido por outra missa, às 9h e a próxima acontecerá às 12h, sendo celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Ao todo, são esperadas 20 mil fiéis e devotos do santo, circulando no Santuário, ao longo do dia.