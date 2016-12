Centro Literatus está com inscrições abertas para EJA e mais de 20 Cursos Técnicos

Segundo uma pesquisa realizada pelo Literatus, levando em consideração a média salarial do profissional, os alunos chegam a ter retorno financeiro em até menos de sete meses, dependendo da área escolhida. Foto: Divulgação

Manaus - O Centro Educacional Literatus (CEL) informa que está com inscrições abertas para quem deseja retomar os estudos ou até mesmo iniciar uma nova profissão. A instituição oferece a modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), além de mais de 20 opções de Cursos Técnicos nas áreas de Gestão, Saúde, Indústria, Infraestrutura e Segurança.

Muitas pessoas abandonam os estudos sem concluir o ensino fundamental ou médio. O trabalho, a família ou a falta de ter alguém para cuidar dos filhos estão entre a maioria das justificativas. “E como a maior parte das vagas de emprego hoje exige escolaridade mínima para contratação, então, quem não possui acaba ficando de fora do mercado de trabalho”, disse a diretora de Educação Profissional do CEL, Amanda Estald.

Com investimento a partir de R$ 55 por disciplina e material incluso, o aluno pode participar do turno da manhã, tarde ou noite. De acordo com Amanda, no EJA o ele consegue recuperar o tempo perdido aliando as aulas ao seu dia a dia, já que cada disciplina tem duração de cinco dias, o que torna uma excelente opção para quem deseja conciliar estudo e trabalho.

No Ensino Fundamental, o aluno realiza as disciplinas de Matemática, Português, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Artes e Ciências. Já no Ensino Médio, as disciplinas são de Matemática, Filosofia, Português, Sociologia, História, Inglês ou Espanhol, Geografia, Química, Biologia, Educação Física, Artes e Física.

Para quem já concluiu a educação básica, a pedida é investir na Educação Profissional através de Cursos Técnicos, que hoje são considerados uma boa alternativa para quem almeja rápida inserção no mercado. Outra vantagem da capacitação técnica é o retorno do investimento realizado ao longo do curso.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Literatus, levando em consideração a média salarial do profissional, os alunos chegam a ter retorno financeiro em até menos de sete meses, dependendo da área escolhida. Atualmente, um curso técnico possui duração de 11 a 20 meses e o investimento custa a partir de R$210.

A instituição oferece Cursos Técnicos, Auxiliares e Especializações para os Técnicos em: Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Enfermagem, Segurança do Trabalho, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Radiologia, Estética, Logística, Finanças, Recursos Humanos, Qualidade, Administração, Edificações, além da Especialização em Enfermagem do Trabalho.

De acordo com a diretora do CEL, Amanda Estald, com o mercado cada vez mais exigente e competitivo, investir na formação e desenvolvimento profissional se torna um “plus” principalmente para quem quer ter diferenciais no currículo e se preparar para enfrentar a concorrência.

“Por isso, é importante que os profissionais estejam sempre investindo na educação continuada, fazendo cursos especializados e dispostos a melhorar sempre. Esta atitude é muito bem vista pelas empresas”, comenta. Os interessados podem efetuar a matrícula na unidade do CEL da Rua Pará, nº 165, Vieiralves. Para mais informações, entrar em contato através do telefone (92) 3584-1925.