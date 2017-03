Cerca de 300kg de carne imprópria para consumo são inutilizados em supermercado, na Raiz

Além do auto de apreensão e inutilização, o supermercado foi autuado e terá três dias úteis para apresentar defesa. Foto: Marinho Ramos/Semcom

Manaus - No segundo dia de fiscalização em supermercados, nesta terça-feira (21), para vistoriar as condições das carnes comercializadas na capital, a Vigilância Sanitária inutilizou 298 quilos de produtos totalmente impróprios para consumo em um supermercado localizado na rua Tefé, bairro Raiz, zona sul. Se fossem consumidos, esses alimentos poderiam causar DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos) como gastroenterite, por exemplo, de acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

Além do auto de apreensão e inutilização, o supermercado foi autuado e terá três dias úteis para apresentar defesa. Caso não seja aceita, o estabelecimento sofrerá as sanções legais, que incluem multa que varia de 100 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 9.984,00 a R$ 39.936,00.

A equipe de fiscais se surpreendeu com a quantidade e condições dos alimentos apreendidos. O mais grave que eles encontraram foram 26 quilos de mocotó visivelmente impróprios para consumo. "Esse produto não passou por nenhum tipo de tratamento, ainda tem pelos do animal, inclusive alguns com lesões, além do mau cheiro que exalam. Não há sequer a procedência", constatou o médico veterinário da Visa Manaus, Carlos Carneiro.

Foram apreendidos e inutilizados 210 quilos de frangos da marca Sadia descongelados; 12 quilos de peito de frango a granel, com coloração visivelmente alterada; sete quilos de salsicha tipo hot dog; 12 quilos e meio de linguiça calabresa a granel e 20 quilos de linguiça calabresa em bandejas de isopor; 26 quilos de mocotó. Os fiscais ainda recolheram ao depósito, 37 pacotes de 2,5 kg de linguiça calabresa para aguardarem a análise do laboratório.

A Prefeitura de Manaus decidiu intensificar esse tipo de fiscalização a partir das denúncias da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira (17), e que está investigando 40 empresas do setor de frigoríficos no país.