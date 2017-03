Cetam abre inscrições para 5.814 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir do dia 9 de março

Serão oferecidos diversos cursos, entre eles Informática Básica e Avançada, Culinária, Cabelereiro, Operações em Logística e Almoxarife. Foto: Divulgação

Manaus – No próximo dia 9 de março, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrições para 5.814 vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizadas no Centro Thiago de Mello e nos sete Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso da capital.

Neste ano, a capacidade de atendimento do Cetam na zona leste de Manaus será ampliada com a oferta de cursos no novo espaço do Centro Thiago de Mello, para beneficiar os moradores dessa área da cidade.

As inscrições para as oito unidades serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 8h até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso.

Serão oferecidos diversos cursos, entre eles Informática Básica e Avançada, Culinária, Cabeleireiro, Operações em Logística, Almoxarife e outros.

A entrega dos documentos será realizada no período de 15 a 17 de março, diretamente na unidade selecionada.

Os cursos serão ministrados nos turnos manhã, tarde e noite e têm carga horária variada entre 20 a 160 horas, com duração de até três meses. As aulas iniciarão no próximo dia 27 de março.

A lista completa dos cursos, pré-requisitos, link para a inscrição, endereço dos Centros e demais informações sobre a entrega de documentos encontra-se no site: www.cetam.am.gov.br.