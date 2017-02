Cetam oferta 2,1 mil vagas em cursos gratuitos em Manaus 

Cetam oferecerá 39 tipos de cursos diferentes em diveras áreas. Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrições da primeira etapa de inscrições em 2017, com 2.190 novas vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional e de informática, no próximo dia 10. Esta é a primeira etapa dentre as várias previstas para 2017, ano em que o Cetam deve ofertar 170 mil vagas em todo o Amazonas.

Os cursos serão realizados na Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalison, localizada na Rua Emília Ruas, s/n, no bairro São Jorge, zona oeste da capital.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no dia 10 de fevereiro, a partir das 8h até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. A lista completa dos cursos oferecidos, pré-requisitos, link para inscrição (quando disponível) e demais informações sobre a entrega de documentos pode ser acessada no site do Cetam.

O Cetam oferecerá 39 tipos de cursos diferentes em áreas como embelezamento, artesanato, culinária, corte e costura, libras, informática entre outros. Para a maioria dos cursos, é exigida a idade mínima de 18 anos. Para os cursos de informática, é necessário ter, no mínimo, 14 anos e estar cursando, pelo menos, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Os candidatos que tiverem a inscrição confirmada deverão entregar a documentação nos dias 16 e 17 de fevereiro, diretamente na Escola Padre Estélio Dalison, no horário de 8h às 17h. As aulas começarão dia 13 de março, no turno escolhido pelo aluno no ato da inscrição.

A presidente do Cetam, Joésia Pacheco, salienta que esta é a primeira oportunidade de ingresso em um dos cursos ofertados pela instituição neste ano. “Em 2017, o Cetam continuará a ofertar cursos de acordo com a demanda do público e, principalmente, do mercado de trabalho. O objetivo é qualificar as pessoas para aumentar as chances de empregabilidade ou de geração de renda, por meio do trabalho autônomo”, disse Pacheco, destacando a previsão de 170 mil oportunidades no Estado em 2017.